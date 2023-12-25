Мобілізація в Україні — як добровільно вступити до лав ЗСУ — інструкція

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, продовжують примусово призивати на військову службу. Водночас для всіх громадян від 18 років є варіант добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом підписання контракту.

Як стати добровольцем в Україні, які існують умови та які необхідні документи, розповів адвокат Ростислав Кравець, пише видання "Факти".

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За словами правозахисника, правила залишилися незмінними, щоб потрапити до українського війська необхідно, перш за все, звернутися до ТЦК та СП та заявити про бажання служити.

Як підкреслив фахівець, якщо вам відмовили в одному ТЦК (через різні причини), варто звернутися до іншого. Так є шанси, що вас все ж візьмуть, адже наразі в країні існує недобір військових. Тому якщо людина має стійке бажання долучитися до лав ЗСУ, це зробити можливо.

Які необхідні документи, щоб стати добровольцем

З собою обов'язково треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо кандидату від 18 до 21 року, потрібна письмова згода батьків про те, що вони не заперечують вступ до війська.

Що чекає на добровольця далі

Далі обов'язково має відбутися військово-лікарська комісія, яка визначить придатність до військової служби та у певних випадках роботи та посади, які можуть бути протипоказані особі.

Після того, як вас візьмуть на військову службу, розпочнуться військові навчання які триватимуть до 4 тижнів. Базова загальна військова підготовка (БЗВП) повинна тривати не менш ніж місяць. Її тривалість визначили законодавчо в червні 2023 року. Підготовка бійців відбувається у навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або у військових частинах територіальної оборони.

Варто зауважити, що ТЦК та СП не завжди індивідуально підходять до побажання служити в тому чи іншому підрозділі або за тою, чи іншою спеціальністю. Як правило добровольця направляють туди, де є потреба.

Українські військовослужбовці. Фото: ЖОТЦК та СП

Якщо у вас є бажання служити за конкретною спеціальністю

Наразі у добровольців в Україні є можливість обирати не тільки спеціальність, а й підрозділ, у якому є бажання проходити військову службу.

Для цього можна безпосередньо звернутися до підрозділів через офіційні портали, сторінки у соціальних мережах або за телефоном гарячої лінії.

Також можна "влаштуватися на роботу" до ЗСУ через рекрутингові компанії та платформами з військовими вакансіями.

Одна з таких платформ з працевлаштування — Lobby X, яка займається рекрутуванням до Сил оборони із липня 2022 року. На порталі можна знайти вакансії як на бойові, так і на небойові посади.

Роботу в оборонній галузі можна шукати й на порталі вакансій від Державної служби зайнятості (наприклад, тут публікують вакансії від ТЦК та СП), і на Work.ua.

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