Мобілізація в Україні — кому загрожує штраф навіть після оновлення даних

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.

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Чому загрожує штраф — роз'яснення нового закону

Так, за словами речника Полтавського ТЦК, відповідно до нового закону №3633-IX, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу співробітника ТЦК або поліції.

Поки що дійсним вважається лише паперовий варіант. Тож, навіть якщо дані оновлено, але документ не пред'явлено, чоловік може отримати штраф.

"Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну № 559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, ​​також може мати при собі громадянин", — сказав Істомін.

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Які суми штрафів передбачено

За відсутності військово-облікового документа передбачено штрафи:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень . У разі порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штрафи можуть збільшитися від 34 000 до 51 000 гривень ;

. У разі порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штрафи можуть збільшитися ; для посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку — від 153 000 до 204 000 гривень.

Отже, важливо мати при собі саме той військово-обліковий документ, який передбачений законодавством, щоб уникнути штрафів. Ця вимога спрямована на забезпечення порядку під час мобілізації та воєнного стану.

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