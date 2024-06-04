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Оновлення даних не врятує — у ТЦК попередили, на кого з українців чекає штраф

4 червня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кому загрожує штраф навіть після оновлення даних
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

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Кому та чому загрожують штрафи, розповів прессекретар Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Чому загрожує штраф — роз'яснення нового закону 

Так, за словами речника Полтавського ТЦК, відповідно до нового закону №3633-IX, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу співробітника ТЦК або поліції.

Поки що дійсним вважається лише паперовий варіант. Тож, навіть якщо дані оновлено, але документ не пред'явлено, чоловік може отримати штраф.

"Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних  військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну № 559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, ​​також може мати при собі громадянин", — сказав Істомін.

 

Військовозобов'язаних будуть штрафувати, якщо при собі в них не буде військово-облікового документа
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Які суми штрафів передбачено 

За відсутності військово-облікового документа передбачено штрафи: 

  • для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень. У разі порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штрафи можуть збільшитися від 34 000 до 51 000 гривень;
  • для посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку — від 153 000 до 204 000 гривень.

Отже, важливо мати при собі саме той військово-обліковий документ, який передбачений законодавством, щоб уникнути штрафів. Ця вимога спрямована на забезпечення порядку під час мобілізації та воєнного стану.

 

Раніше ми інформували, які повноваження мають працівники ТЦК відповідно до нового закону. 

Нагадаємо, ми повідомляли, коли закінчаться перевірки військовозобов’язаних українців на вулицях.

Також ми писали, що робити, якщо ТЦК відмовляє у наданні відстрочки, не маючи на це законних підстав. 

ТЦК та СП
військовозобов'язані
штраф
мобілізація
військовий облік

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