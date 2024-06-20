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Добровольная мобилизация до 25 лет — нюансы нового закона

20 июня 2024 20:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Добровольная мобилизация, изменения в законодательстве
Украинские юноши в составе ВСУ. Фото: "Фокус"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Изменения в отечественном законодательстве в области мобилизации и призыва в особый период позволили мобилизовать граждан даже до достижения мобилизационного возраста (сейчас это 25 лет). Но такие военнообязанные могут попасть в ВСУ только при двух условиях — добровольно, то есть с их согласия, а также после прохождения базовой военной подготовки.

Об этом говорится в Законе Украины №10449.

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Нижний порог мобилизационного возраста в Украине после изменений в законодательстве установлен на отметке "25 лет".

Впрочем, попасть в Вооруженные силы Украины военнообязанные граждане могут и до достижения этого возраста.

Ограничения для граждан в возрасте до 25 лет

Впрочем, есть серьезные ограничения — они могут сделать это только добровольно, к тому же пройдя базовую военную подготовку.

Кроме того, добровольно мобилизоваться могут — при подписании контракта — даже лица с инвалидностью.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклончан" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
молодежь

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