Як долучитися до Національної гвардії — алгоритм дій

Нацгвардійці. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

До лав Національної гвардії України приймають добровольців. У рамках кампанії "Гвардія наступу" триває набір до штурмових бригад, які формуються виключно з тих, хто сам вирішив долучитися до війська.

Про це йдеться в матеріалі "Фарватер. Схід".

Реклама

Читайте також:

Як стати нацгвардійцем

У межах проєкту "Гвардія наступу" створили декілька нових бригад, які після проходження навчання виконуватимуть бойові завдання на фронті. Щоб долучитися до бригади, треба подати анкету добровольця на офіційному сайті проєкту.

Такою по всій Україні діють рекрутингові центри у ЦНАПах. Кандидати на посаду приходять психологічне тестування, медогляд і перевірку фізичної підготовки. Після цього їх на два місяці направляють у навчальний центр: полігон Нацгвардії чи поліції. Пройшовши підготовку, бригада вирушає в зону бойових дій.

Нацгвардійці, які воюють на передовій, мають такі ж повноваження, як і військовослужбовці ЗСУ: отримують доплати за виконання бойових завдань, можуть оформити статус УБД. Різниця лише в тому, що Нацгвардія підпорядковується не Міноборони, а МВС.

Нагадаємо, ті, хто долучається до війська добровільно, можуть обирати рід військ, спеціальність і бригаду. У мобілізованих таких переваг немає.

Також ми повідомляли, що військових-контрактників можуть перевести на інше місце служби. Тих, хто має статус ВПО, це теж стосується.