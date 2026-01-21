Как присоединиться к Национальной гвардии — алгоритм действий

Нацгвардейцы. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

В ряды Национальной гвардии Украины принимают добровольцев. В рамках кампании "Гвардия наступления" продолжается набор в штурмовые бригады, которые формируются исключительно из тех, кто сам решил присоединиться к войску.

Об этом говорится в материале "Фарватер. Схід".

Реклама

Читайте также:

Как стать нацгвардейцем

В рамках проекта "Гвардия наступления" создали несколько новых бригад, которые после прохождения обучения будут выполнять боевые задачи на фронте. Чтобы присоединиться к бригаде, надо подать анкету добровольца на официальном сайте проекта.

Такой по всей Украине действуют рекрутинговые центры в ЦПАУ. Кандидаты на должность приходят психологическое тестирование, медосмотр и проверку физической подготовки. После этого их на два месяца направляют в учебный центр: полигон Нацгвардии или полиции. Пройдя подготовку, бригада отправляется в зону боевых действий.

Нацгвардейцы, которые воюют на передовой, имеют такие же полномочия, как и военнослужащие ВСУ: получают доплаты за выполнение боевых задач, могут оформить статус УБД. Разница только в том, что Нацгвардия подчиняется не Минобороны, а МВД.

Напомним, те, кто присоединяется к войску добровольно, могут выбирать род войск, специальность и бригаду. У мобилизованных таких преимуществ нет.

Также мы сообщали, что военных-контрактников могут перевести на другое место службы. Тех, кто имеет статус ВПЛ, это тоже касается.