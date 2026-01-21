Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Добровольная служба — как вступить в Нацгвардию

Добровольная служба — как вступить в Нацгвардию

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 01:30
Как присоединиться к Национальной гвардии — алгоритм действий
Нацгвардейцы. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

В ряды Национальной гвардии Украины принимают добровольцев. В рамках кампании "Гвардия наступления" продолжается набор в штурмовые бригады, которые формируются исключительно из тех, кто сам решил присоединиться к войску.

Об этом говорится в материале "Фарватер. Схід".

Реклама
Читайте также:

Как стать нацгвардейцем

В рамках проекта "Гвардия наступления" создали несколько новых бригад, которые после прохождения обучения будут выполнять боевые задачи на фронте. Чтобы присоединиться к бригаде, надо подать анкету добровольца на официальном сайте проекта.

Такой по всей Украине действуют рекрутинговые центры в ЦПАУ. Кандидаты на должность приходят психологическое тестирование, медосмотр и проверку физической подготовки. После этого их на два месяца направляют в учебный центр: полигон Нацгвардии или полиции. Пройдя подготовку, бригада отправляется в зону боевых действий.

Нацгвардейцы, которые воюют на передовой, имеют такие же полномочия, как и военнослужащие ВСУ: получают доплаты за выполнение боевых задач, могут оформить статус УБД. Разница только в том, что Нацгвардия подчиняется не Минобороны, а МВД.

Напомним, те, кто присоединяется к войску добровольно, могут выбирать род войск, специальность и бригаду. У мобилизованных таких преимуществ нет.

Также мы сообщали, что военных-контрактников могут перевести на другое место службы. Тех, кто имеет статус ВПЛ, это тоже касается.

мобилизация добровольцы военнослужащие Национальная гвардия Украины военная служба Нацгвардия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации