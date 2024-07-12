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Добровільна служба в армії під час війни — особливості

12 липня 2024 15:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто і на яких умовах може добровільно піти в ЗСУ
Українські добровольці. Фото: "Телеграфъ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українці, які мають бажання, можуть піти на службу до ЗСУ добровільно. Теоретично такі люди мають підписати контракт, але в нинішніх умовах, скоріш за все, добровольців мобілізують чи відправлять до територіальної оборони.

Про це йдеться у матеріалі Асоціації правників України.

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Добровільно — на контракт

Згідно із чинним законодавством, громадяни України віком від 18 до 60 років мають право піти на військову службу добровільно.

Для цього вони повинні відповідати вимогам до військовослужбовців за станом здоров’я.

Зазвичай громадяни, які йдуть до ЗСУ добровільно, підписують контракт на певний період.

Мобілізація чи ТрО

Втім, у нинішній ситуації можливі інші варіанти.

"Зараз, на період дії воєнного стану, вас або мобілізують (служба у військовій частині), або візьмуть до територіальної оборони (ТрО)", — пояснили юристи.

До територіальної оборони у деяких випадках можуть взяти на службу навіть людей віком від 60 років.

Нагадаємо, ми писали, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати 2024 року. 

Раніше ми повідомляли, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

ЗСУ територіальна оборона мобілізація контракт військовослужбовці

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