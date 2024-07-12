Кто и на каких условиях может добровольно пойти в ВСУ

Добровольная служба в армии во время войны — особенности
Украинцы, желающие, могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.
Об этом говорится в материале Ассоциации юристов Украины.
Добровольно — на контракт
Согласно действующему законодательству граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пойти на военную службу добровольно.
Для этого они должны отвечать требованиям военнослужащих по состоянию здоровья.
Обычно граждане, идущие в ВСУ добровольно, подписывают контракт на определенный период.
Мобилизация или ТрО
Впрочем, в нынешней ситуации возможны другие варианты.
"Сейчас, на период действия военного положения вас или мобилизуют (служба в воинской части), или примут к территориальной обороне (ТрО)", — пояснили юристы.
К территориальной обороне в некоторых случаях могут взять на службу даже людей от 60 лет.
Напомним, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.
Раньше мы сообщали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.
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