Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Добровольная служба в армии во время войны — особенности arrow

Добровольная служба в армии во время войны — особенности

12 июля 2024 15:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кто и на каких условиях может добровольно пойти в ВСУ
Украинские добровольцы. Фото: "Телеграфъ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинцы, желающие, могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.

Об этом говорится в материале Ассоциации юристов Украины.

Читайте также:

Добровольно — на контракт

Согласно действующему законодательству граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пойти на военную службу добровольно.

Для этого они должны отвечать требованиям военнослужащих по состоянию здоровья.

Обычно граждане, идущие в ВСУ добровольно, подписывают контракт на определенный период.

Мобилизация или ТрО

Впрочем, в нынешней ситуации возможны другие варианты.

"Сейчас, на период действия военного положения вас или мобилизуют (служба в воинской части), или примут к территориальной обороне (ТрО)", — пояснили юристы.

К территориальной обороне в некоторых случаях могут взять на службу даже людей от 60 лет.

Напомним, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.

Раньше мы сообщали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

ВСУ территориальная оборона мобилизация контракт военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля