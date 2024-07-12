Кто и на каких условиях может добровольно пойти в ВСУ

Украинские добровольцы. Фото: "Телеграфъ"

Украинцы, желающие, могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.

Об этом говорится в материале Ассоциации юристов Украины.

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Добровольно — на контракт

Согласно действующему законодательству граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право пойти на военную службу добровольно.

Для этого они должны отвечать требованиям военнослужащих по состоянию здоровья.

Обычно граждане, идущие в ВСУ добровольно, подписывают контракт на определенный период.

Мобилизация или ТрО

Впрочем, в нынешней ситуации возможны другие варианты.

"Сейчас, на период действия военного положения вас или мобилизуют (служба в воинской части), или примут к территориальной обороне (ТрО)", — пояснили юристы.

К территориальной обороне в некоторых случаях могут взять на службу даже людей от 60 лет.

Напомним, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.

Раньше мы сообщали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.