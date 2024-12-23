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Добровольці виконують обов'язки краще, ніж мобілізовані

23 грудня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Україні варто відмовитись від примусової мобілізації, вважає військовий
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Добровольці значно краще справляються з обов'язками на фронті, ніж мобілізовані. Тому Україні варто відмовитись від практики так званої "бусифікації" громадян і приділити увагу рекрутингу новобранців.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив командир 2 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону, лейтенант Віталій Волянський.

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Лейтенант зазначив, що різниці між тими, хто добровільно прийняв рішення мобілізуватись і тими, коло примусово мобілізували, дуже відчутна.

"Візьмемо до прикладу персонал. Якщо в батареї є люди, які більш-менш були вмотивовані й добровільно мобілізувались, то вони значно швидше справляються зі своїми обовʼязками, хочуть навчатись та ефективно працювати. Люди, які ж були зовсім невмотивовані, вибачте, інколи не хочуть навіть боєприпаси носити", — розповів військовий.

Лейтенант вважає, що станом на сьогодні в Україні треба відмовлятись від примусової мобілізації. Він пояснює це тим, до краще мати одну вмотивовану людину, ніж 10 примусово мобілізованих.

"Я розумію, що примусова мобілізація закриває потреби Сил оборони в особовому складі. Втім, нам терміново потрібно відходити від практики "бусифікації" людей. Бо замість 10 людей, яких примусово мобілізують, хай краще прийде один і буде набагато краще виконувати обовʼязки, навчатись і звісно розвивати свою карʼєру у війську", — наголосив він.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні почали вручати повістки через пошту. Однак за словами Олега Коротченко, начальника одного з київських ТЦК, суттєвого покращення у мобілізаційному процесі наразі не спостерігається.

Також ми писали, що за словами начальника 111 бригади ЗСУ Олексія Германа, основною причиною складної ситуації на фронті є дефіцит особового складу. Тому на його думку, в Україні треба пришвидшити мобілізацію, або ж знизити мобілізаційний вік.

Україна мобілізація війна в Україні ТЦК та СП добровольці бусифікація

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