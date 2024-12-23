Украине следует отказаться от принудительной мобилизации, считает военный

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Добровольцы гораздо лучше справляются с обязанностями на фронте, чем мобилизованные. Поэтому Украине следует отказаться от практики так называемой "бусификации" граждан и уделить внимание рекрутингу новобранцев.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил командир 2 самоходного артиллерийского взвода 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона, лейтенант Виталий Волянский.

Читайте также:

Почему следует отказаться от принудительной мобилизации

Лейтенант отметил, что разница между теми, кто добровольно принял решение мобилизоваться и тех, кто принудительно мобилизовал, очень ощутима.

"Возьмем к примеру персонал. Если в батарее есть люди, которые более или менее были мотивированы и добровольно мобилизовались, то они значительно быстрее справляются со своими обязанностями, хотят учиться и эффективно работать. Люди, которые были совсем немотивированы, извините, иногда не хотят даже боеприпасы носить", — рассказал военный.

Лейтенант считает, что по состоянию на сегодняшний день в Украине нужно отказываться от принудительной мобилизации. Он объясняет это тем, что лучше иметь одного мотивированного человека, чем 10 принудительно мобилизованных.

"Я понимаю, что принудительная мобилизация закрывает потребности Сил обороны в личном составе. Однако, нам срочно нужно отходить от практики "бусификации" людей. Ибо вместо 10 человек, которых принудительно мобилизуют, пусть лучше придет один и будет гораздо лучше выполнять обязанности, учиться и конечно, развивать свою карьеру в армии", — подчеркнул он.

Напомним, что недавно в Украине начали вручать повестки по почте. Однако, по словам Олега Коротченко, начальника одного из киевских ТЦК, существенного улучшения в мобилизационном процессе пока не наблюдается.

Также мы писали, что по словам начальника 111 бригады ВСУ Алексея Германа, основной причиной сложной ситуации на фронте является дефицит личного состава. Поэтому, по его мнению, в Украине нужно ускорить мобилизацию, либо снизить мобилизационный возраст.