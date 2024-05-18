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Додаток Резерв+ розробили на базі шкільного застосунку "Мрія", — ЗМІ

18 травня 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Резерв+ розробили на базі шкільного застосунку
Військовий з телефоном в руках. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мобільний додаток "Резерв+" від Міністерства оборони України розробили на базі шкільного застосунку "Мрія". Він був презентований Міністерством цифрової трансформації наприкінці лютого 2024 року.

Про це повідомляють у соцмережах українські програмісти у суботу, 18 травня.

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Розробка додатка "Резерв+"

Програмісти звернули увагу на рядки коду додатка, в яких йдеться, що увійти в "Мрію" можна, використовуючи відбиток пальця або сканування обличчя. 

Додаток "Резерв+"
Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі

До того ж у коді є рядки, в яких прописується подача домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті.

Код додатку "Резерв+"
Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі
Застосунок "Резерв+" від Міноборони
Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.

українці
Україна
додаток
мобілізація
ТЦК та СП

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