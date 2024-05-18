Резерв+ розробили на базі шкільного застосунку

Військовий з телефоном в руках. Фото: Depositphotos

Мобільний додаток "Резерв+" від Міністерства оборони України розробили на базі шкільного застосунку "Мрія". Він був презентований Міністерством цифрової трансформації наприкінці лютого 2024 року.

Про це повідомляють у соцмережах українські програмісти у суботу, 18 травня.

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Розробка додатка "Резерв+"

Програмісти звернули увагу на рядки коду додатка, в яких йдеться, що увійти в "Мрію" можна, використовуючи відбиток пальця або сканування обличчя.

Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі

До того ж у коді є рядки, в яких прописується подача домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті.

Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі

Код додатка "Резерв+". Фото: соцмережі

Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.