Додаток Резерв+ розробили на базі шкільного застосунку "Мрія", — ЗМІ
Мобільний додаток "Резерв+" від Міністерства оборони України розробили на базі шкільного застосунку "Мрія". Він був презентований Міністерством цифрової трансформації наприкінці лютого 2024 року.
Про це повідомляють у соцмережах українські програмісти у суботу, 18 травня.
Розробка додатка "Резерв+"
Програмісти звернули увагу на рядки коду додатка, в яких йдеться, що увійти в "Мрію" можна, використовуючи відбиток пальця або сканування обличчя.
До того ж у коді є рядки, в яких прописується подача домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті.
Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.
Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.
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