Резерв+ разработали на базе школьного приложения

Военный с телефоном в руках. Фото: Depositphotos

Мобильное приложение "Резерв+" от Министерства обороны Украины разработали на базе школьного приложения "Мрия". Оно было представлено Министерством цифровой трансформации в конце февраля 2024 года.

Об этом сообщают в соцсетях украинские программисты в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Разработка приложения "Резерв+"

Программисты обратили внимание на строки кода приложения, в которых говорится, что войти в "Мрию" можно, используя отпечаток пальца или сканирование лица.

Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети

К тому же в коде есть строки, в которых прописывается подача домашних заданий, пропущенные занятия, оценки от классного руководителя или уведомление родителей, что их дети находятся в укрытии.

Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети

Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.