Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Приложение Резерв+ разработали на базе школьного приложения "Мрия", — СМИ arrow

Приложение Резерв+ разработали на базе школьного приложения "Мрия", — СМИ

18 мая 2024 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резерв+ разработали на базе школьного приложения
Военный с телефоном в руках. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мобильное приложение "Резерв+" от Министерства обороны Украины разработали на базе школьного приложения "Мрия". Оно было представлено Министерством цифровой трансформации в конце февраля 2024 года.

Об этом сообщают в соцсетях украинские программисты в субботу, 18 мая.

Читайте также:

Разработка приложения "Резерв+"

Программисты обратили внимание на строки кода приложения, в которых говорится, что войти в "Мрию" можно, используя отпечаток пальца или сканирование лица.

Приложение "Резерв+"
Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети

К тому же в коде есть строки, в которых прописывается подача домашних заданий, пропущенные занятия, оценки от классного руководителя или уведомление родителей, что их дети находятся в укрытии.

Код приложения "Резерв+"
Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети
Приложение "Резерв+" от Минобороны
Код приложения "Резерв+". Фото: соцсети

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.

украинцы
Украина
приложение
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников