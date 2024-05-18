Приложение Резерв+ разработали на базе школьного приложения "Мрия", — СМИ
Мобильное приложение "Резерв+" от Министерства обороны Украины разработали на базе школьного приложения "Мрия". Оно было представлено Министерством цифровой трансформации в конце февраля 2024 года.
Об этом сообщают в соцсетях украинские программисты в субботу, 18 мая.
Разработка приложения "Резерв+"
Программисты обратили внимание на строки кода приложения, в которых говорится, что войти в "Мрию" можно, используя отпечаток пальца или сканирование лица.
К тому же в коде есть строки, в которых прописывается подача домашних заданий, пропущенные занятия, оценки от классного руководителя или уведомление родителей, что их дети находятся в укрытии.
Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.
Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.
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