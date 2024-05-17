У Міноборони показали, як працюватиме додаток для оновлення військово-облікових даних

Чоловік дивиться у мобільний телефон. Ілюстративне фото: pexels.com

Міністерство оборони анонсувало запуск мобільного додатку Резерв+ для осіб, які перебувають на військовому обліку, призовників та резервістів. Він буде доступний до завантаження з 18 травня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 17 травня.

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Додаток Резерв+

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Всі особи на військовому обліку у віці від 18 до 60 років мають протягом 60 днів, до 16 липня включно, оновити свої реєстраційні дані, включаючи номер мобільного телефону, адресу проживання та електронну пошту (якщо така є).

У період оновлення даних не будуть видаватися направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), але таке направлення може бути надано пізніше за потребою.

Особисті дані можна оновити одним із наступних способів, який вам зручніший:

Онлайн через додаток Резерв+, який стане доступним для завантаження в App Store та Google Play Market починаючи з 18 травня. Додаток Резерв+ дозволяє швидко оновлювати особисті дані та отримувати доступ до інформації в реєстрі Оберіг. Після оновлення інформації в додатку ви зможете переглянути свої дані в реєстрі Оберіг.

Також можливе оновлення даних офлайн у Територіальних центрах комплектування та Центрах надання адміністративних послуг, які працюють по всій країні. Якщо ви вирішите оновити дані через ТЦК, ви отримаєте не тільки витяг з реєстру, але й відмітку у вашому військовому квитку.

З 18 червня в додатку Резерв+ з’явиться QR-код, сканування якого дозволить представникам влади миттєво отримати інформацію про ваш статус військовозобов’язаного, призовника чи резервіста.

Нагадаємо, адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

Раніше ми писали, що з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.