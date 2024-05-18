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У Міноборони розповіли, скільки українців авторизувалися у застосунку "Резерв+"

18 травня 2024 13:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Міноборони розповіли, скільки українців авторизувалися у застосунку "Резерв+"
Військовий дивиться у телефон. Фото: ТСН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Впродовж перших одинадцяти годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Також зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у суботу, 18 травня.

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Запуск додатка "Резерв+"

У відомстві підкреслили, що через захист від DDOS-атак та спроб злому з боку ворога авторизація в додатку може не працювати одразу для всіх користувачів.

Однак представники Міноборони запевнили, що їхня технічна команда працює цілодобово, щоб виправити будь-які помилки та відреагувати на відгуки користувачів.

"Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних — 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", — додали у міністерстві.

Скриншот допису Міноборони
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Додаток "Резерв+" дозволяє військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років оновлювати свої дані дистанційно, уникаючи необхідності відвідування ТЦК або ЦНАПів.

Нагадаємо, адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.

Раніше ми писали, що з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

війна
Міноборони
Україна
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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