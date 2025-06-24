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Додаток "Резерв+" звинуватили у шпигунстві — відповідь Міноборони

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 01:30
Міноборони спростувало чутки, що Резерв+ шпигує за військовозобов'язаними
Застосунок Резерв+. Ілюстративне фото: Міноборони України
Ключові моменти Чи є небезпека в застосунку "Резерв+"

Міністерство оборони України повідомляє про поширення в інтернеті неправдивих даних стосовно мобілізаційного застосунку "Резерв+". Згідно з фейковими повідомленнями, додаток нібито збирає геолокацію та інші дані користувачів.

У Telegram-каналі Міноборони роз'яснили ситуацію.

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Чи є небезпека в застосунку "Резерв+"

Відомство зазначає, що подібні чутки — дезінформація, щоб  викликати недовіру до цифрових послуг держави та нашкодити мобілізації.

У Міноборони запевнили, що "Резерв+" не відстежує місцезнаходження користувачів. Єдиний доступ, який має додаток – це камера для сканування QR-кодів та функція сповіщень. GPS-трекери чи інші інструменти збору даних відсутні. Користувачі можуть самостійно переконатися в цьому через налаштування додатку.

Крім того, жодні з опублікованих скріншоти не містять доказів, що стосуються саме "Резерв+". Наведений фрагмент коду Java не пов'язаний з цим додатком і є типовим для багатьох інших програмних продуктів. Також варто зазначити, що "Резерв+" не використовує модулі компанії InMobi, які згадуються в дезінформаційних публікаціях.

У відомстві підкреслюють, що "Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно надає через BankID, та окремими даними з реєстру "Оберіг". Всі процеси є прозорими, а система пройшла необхідні перевірки.

Міністерство оборони закликає користувачів не піддаватися на провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше ми повідомляли, що застосунок "Резерв+" встановлений на смартфони величезної кількості військовозобов'язаних. Зараз таких українців налічується близька 4,5 мільйона осіб.

Також ми інформували, що робити, якщо "Резерв+" не формує електронне направлення на військово-лікарську комісію.

Міноборони додаток військовий облік мобілізація військовозобов'язані резерв
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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