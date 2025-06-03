Резерв+ - заявка на ВЛК не проходить, що робити

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо державний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" не формує електронне направлення на військово-лікарську комісію, то громадянину треба звернутися до служби підтримки застосунку. У найгіршому випадку цій особі доведеться відвідати територіальний центр флектуванняання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Юрій Айвазян.

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Електронне направлення на ВЛК не формується

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, одним із ключових елементів якої є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поскаржився, що подав заявку на військово-лікарську комісію у застосунку "Резерв+", але пройшло два тижні, а направлення так і не сформувалося.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації й куди звертатися.

"Вам потрібно звернутись до служби підтримки "Резерв+" та дізнатись в чому саме причина неможливості сформувати направлення", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно відвідувати ТЦК

За словами юриста, цей крок може не допомогти вирішити проблему.

"Якщо так і не вдасться, то отримати направлення Ви зможете тільки через ТЦК", — запевнив військовозобов’язаного Айвазян.

Таким чином, у певний момент громадянину доведеться все ж відвідати територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив запуск електронних черг на ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як каратимуть, якщо взяти е-направлення на ВЛК, але не піти.