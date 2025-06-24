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Главная Мобилизация Приложение "Резерв+" обвинили в шпионаже — ответ Минобороны

Приложение "Резерв+" обвинили в шпионаже — ответ Минобороны

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 01:30
Минобороны опровергло слухи, что Резерв+ шпионит за военнообязанными
Приложение Резерв+. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
Ключові моменти Есть ли опасность в приложении "Резерв+"

Министерство обороны Украины сообщает о распространении в интернете ложных данных относительно мобилизационного приложения "Резерв+". Согласно фейковым сообщениям, приложение якобы собирает геолокацию и другие данные пользователей.

В Telegram-канале Минобороны разъяснили ситуацию.

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Есть ли опасность в приложении "Резерв+"

Ведомство отмечает, что подобные слухи - дезинформация, чтобы вызвать недоверие к цифровым услугам государства и навредить мобилизации.

В Минобороны заверили, что "Резерв+" не отслеживает местонахождение пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение - это камера для сканирования QR-кодов и функция уведомлений. GPS-трекеры или другие инструменты сбора данных отсутствуют. Пользователи могут самостоятельно убедиться в этом через настройки приложения.

Кроме того, ни один из опубликованных скриншотов не содержит доказательств, касающихся именно "Резерв+". Приведенный фрагмент кода Java не связан с этим приложением и является типичным для многих других программных продуктов. Также стоит отметить, что "Резерв+" не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в дезинформационных публикациях.

В ведомстве подчеркивают, что "Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно предоставляет через BankID, и отдельными данными из реестра "Оберіг". Все процессы являются прозрачными, а система прошла необходимые проверки.

Министерство обороны призывает пользователей не поддаваться на провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что приложение "Резерв+" установлено на смартфоны огромного количества военнообязанных. Сейчас таких украинцев насчитывается около 4,5 миллиона человек.

Также мы информировали, что делать, если "Резерв+" не формирует электронное направление на военно-врачебную комиссию.

Минобороны приложение военный учет мобилизация военнообязанные резерв
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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