Звільнення з армії попри бездіяльність командира: коли можливо

Військовослужбовці в госпіталі. Фото: "Суспільне"

Військовослужбовці, які отримати під час служби в ЗСУ інвалідність, мають законне право звільнитися з армії. Цьому не має стати на заваді навіть бездіяльність командира та ігнорування вимоги військовослужбовця. Юристи пояснили, як звільнитися зі Збройних сил України, перебуваючи в лікарні.

Як повідомляють на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

У звільненні особі з інвалідністю відмовили

Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на звільнення. Це можливо тоді, коли військовий має законні підстави для припинення служби в армії.

До юристів звернувся військовослужбовець. Чоловік розповів, що він переніс операцію на хребті у військовому госпіталі, після чого отримав третю групу інвалідності та, відповідно, право на звільнення із ЗСУ.

Та, пояснив військовий, його рапорт, надісланий через застосунок "Армія+", відхилили. Причиною стала "бездіяльність безпосереднього командира". Громадянин поцікавився, чи зможе він все-таки звільнитися через наявність інвалідності.

Як звільнитися із ЗСУ, не повертаючись із лікарні в частину

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив на тому, що, навіть попри встановлену інвалідність, процес звільнення потрібно пройти відповідно до закону. Дерій пояснив: "Пускати все на самоплив украй небезпечно. Відсутність у частині без належного документального оформлення (якщо у вас вже закінчилася відпустка чи лікарняний) дають командуванню всі підстави подати вас у СЗЧ".

Юрист пояснив, як у такій ситуації провести процес звільнення. Для початку потрібно написати рапорт на звільнення за станом здоров'я, через наявність інвалідності 3-ї групи. Владислав Дерій підкреслив: "Додайте до нього нотаріально завірені копії довідки МСЕК про групу інвалідності, виписки зі шпиталю (епікриз) та посвідчення УБД. І надішліть цей пакет документів через "Укрпошту" на адресу вашої військової частини (на ім'я командира бригади / частини) цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення".

За словами Дерія, такий дистанційний варіант оформлення права на звільнення є цілком законним: "Військовослужбовці, які за станом здоров'я не можуть повернутися до своєї частини для оформлення звільнення, мають право написати рапорт на ім'я начальника місцевого ТЦК та СП за місцем проведення відпустки/лікування з проханням направити на ВЛК та отримати відпустку. Враховуючи вашу операцію на хребті, це цілком реальний варіант уникнути поїздки до комбрига".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, звільнитися із ЗСУ після завершення контракту має право навіть офіцер.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. Для вищого офіцерського складу це вік збільшено до 65 років.