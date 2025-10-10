Відео
Головна Мобілізація Несплачена зарплата перед СЗЧ — що робити

Несплачена зарплата перед СЗЧ — що робити

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:20
СЗЧ і виплати - чи законно не виплачують гроші за попередній перед СЗЧ місяць
Затриманий військовослужбовець. Фото: "Полтавська хвиля"

Якщо військовослужбовцю не виплачують зароблені у попередні до здійснення СЗЧ місяці зарплати, він має право звернутися з рапортом до командира своєї військової частини. Залежно від відповіді командування можна буде рухатися далі, вибиваючи нараховані військовослужбовцю гроші.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Не платять гроші, зароблені до СЗЧ

Деякі українські військовослужбовці з тих чи інших причин здійснювали так зване самовільне залишення своєї військової частини (СЗЧ).

До юристів звернувся військовослужбовець, який пояснив, що здійснив СЗЧ у березні, після чого уже повернувся назад на службу.

Але, продовжив військовий, грошове забезпечення за лютий, попередній перед СЗЧ місяць, він чомусь досі не може отримати.

Військовослужбовець поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, заявив, що починати процес потрібно із рапорту на ім’я командира.

Рапорт і подальші кроки

"Звертайтеся з рапортом до ВЧ із проханням надати роз'яснення з приводу даної ситуації", — порадив юрист.

Айвазян додав, що надалі усе залежатиме від того, якою буде реакція на рапорт.

"Після відповіді останньої вже буде зрозуміло, що саме сталося з коштами — та що робити далі", — зазначив адвокат.

виплати ЗСУ рапорт військовослужбовці СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
