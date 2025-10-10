СЗЧ і виплати - чи законно не виплачують гроші за попередній перед СЗЧ місяць

Затриманий військовослужбовець. Фото: "Полтавська хвиля"

Якщо військовослужбовцю не виплачують зароблені у попередні до здійснення СЗЧ місяці зарплати, він має право звернутися з рапортом до командира своєї військової частини. Залежно від відповіді командування можна буде рухатися далі, вибиваючи нараховані військовослужбовцю гроші.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Не платять гроші, зароблені до СЗЧ

Деякі українські військовослужбовці з тих чи інших причин здійснювали так зване самовільне залишення своєї військової частини (СЗЧ).

До юристів звернувся військовослужбовець, який пояснив, що здійснив СЗЧ у березні, після чого уже повернувся назад на службу.

Але, продовжив військовий, грошове забезпечення за лютий, попередній перед СЗЧ місяць, він чомусь досі не може отримати.

Військовослужбовець поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, заявив, що починати процес потрібно із рапорту на ім’я командира.

Рапорт і подальші кроки

"Звертайтеся з рапортом до ВЧ із проханням надати роз'яснення з приводу даної ситуації", — порадив юрист.

Айвазян додав, що надалі усе залежатиме від того, якою буде реакція на рапорт.

"Після відповіді останньої вже буде зрозуміло, що саме сталося з коштами — та що робити далі", — зазначив адвокат.

