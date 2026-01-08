Відстрочка для догляду за бабусею - як оформити

Громадянин подає заяву до ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на отримання відстрочки від мобілізації для догляду за рідною бабусею. Та у такому випадку важливим є дотримання кількох ключових умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка можлива, але є умова

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за рідною бабусею.

Чоловік поцікавився, чи можливий такий варіант із відстрочкою.

"Теоретично можливий, якщо в неї немає родичів 1 ступеня споріднення", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист додав, що для визначення підстави відстрочки багато чого залежатиме від того, чи є у бабусі І чи ІІ група інвалідності.

Які документи потрібно надати в ТЦК

Айвазян також пояснив, як довести родинний зв’язок військовозобов’язаного і бабусі.

"Доказом в цьому випадку повинні бути документи, які засвідчують особу, а також ті, що мають відношення до Реєстру актів громадського стану: український паспорт бабусі, свідоцтво про народження одного з батьків, матір'ю якого вона є, паспорт того ж батька та Ваше свідоцтво про народження", — підкреслив адвокат.

За виконання усіх цих умов і наявності документів відстрочку можна буде отримати.

