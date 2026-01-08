Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Догляд за бабусею — чи є це підставою для відстрочки

Догляд за бабусею — чи є це підставою для відстрочки

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 15:25
Відстрочка для догляду за бабусею - як оформити
Громадянин подає заяву до ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на отримання відстрочки від мобілізації для догляду за рідною бабусею. Та у такому випадку важливим є дотримання кількох ключових умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка можлива, але є умова

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за рідною бабусею.

Чоловік поцікавився, чи можливий такий варіант із відстрочкою.

"Теоретично можливий, якщо в неї немає родичів 1 ступеня споріднення", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист додав, що для визначення підстави відстрочки багато чого залежатиме від того, чи є у бабусі І чи ІІ група інвалідності.

Які документи потрібно надати в ТЦК

Айвазян також пояснив, як довести родинний зв’язок військовозобов’язаного і бабусі.

"Доказом в цьому випадку повинні бути документи, які засвідчують особу, а також ті, що мають відношення до Реєстру актів громадського стану: український паспорт бабусі, свідоцтво про народження одного з батьків, матір'ю якого вона є, паспорт того ж батька та Ваше свідоцтво про народження", — підкреслив адвокат.

За виконання усіх цих умов і наявності документів відстрочку можна буде отримати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на отримання відстрочки для догляду за близькими родичами пенсійний вік батьків.

Додамо, ми повідомляли про те, які два документи потрібно надати в ТЦК для того, аби отримати відстрочку для догляду.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані догляд бабусі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації