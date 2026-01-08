Отсрочка для ухода за бабушкой - как оформить

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право на получение отсрочки от мобилизации для ухода за родной бабушкой. Но в таком случае важно соблюдение нескольких ключевых условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка возможна, но есть условие

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по уходу за родной бабушкой.

Мужчина поинтересовался, возможен ли такой вариант с отсрочкой.

"Теоретически возможен, если у нее нет родственников 1 степени родства", — пояснил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что для определения основания отсрочки многое будет зависеть от того, есть ли у бабушки І или ІІ группа инвалидности.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК

Айвазян также объяснил, как доказать родственную связь военнообязанного и бабушки.

"Доказательством в этом случае должны быть документы, удостоверяющие личность, а также те, что имеют отношение к Реестру актов гражданского состояния: украинский паспорт бабушки, свидетельство о рождении одного из родителей, матерью которого она является, паспорт того же отца и Ваше свидетельство о рождении", — подчеркнул адвокат.

При выполнении всех этих условий и наличии документов отсрочку можно будет получить.

