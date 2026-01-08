Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Уход за бабушкой — является ли это основанием для отсрочки

Уход за бабушкой — является ли это основанием для отсрочки

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 15:25
Отсрочка для ухода за бабушкой - как оформить
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право на получение отсрочки от мобилизации для ухода за родной бабушкой. Но в таком случае важно соблюдение нескольких ключевых условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка возможна, но есть условие

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по уходу за родной бабушкой.

Мужчина поинтересовался, возможен ли такой вариант с отсрочкой.

"Теоретически возможен, если у нее нет родственников 1 степени родства", — пояснил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что для определения основания отсрочки многое будет зависеть от того, есть ли у бабушки І или ІІ группа инвалидности.

Какие документы нужно предоставить в ТЦК

Айвазян также объяснил, как доказать родственную связь военнообязанного и бабушки.

"Доказательством в этом случае должны быть документы, удостоверяющие личность, а также те, что имеют отношение к Реестру актов гражданского состояния: украинский паспорт бабушки, свидетельство о рождении одного из родителей, матерью которого она является, паспорт того же отца и Ваше свидетельство о рождении", — подчеркнул адвокат.

При выполнении всех этих условий и наличии документов отсрочку можно будет получить.

Напомним, мы ранее писали о том, влияет ли на получение отсрочки для ухода за близкими родственниками пенсионный возраст родителей.

Добавим, мы сообщали о том, какие два документа нужно предоставить в ТЦК для того, чтобы получить отсрочку по уходу.

отсрочка ТЦК и СП военнообязанные уход бабушки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации