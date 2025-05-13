Відстрочка від мобілізації для догляду - який має бути пенсійний вік батьків

Чоловік з батьком-пенсіонером. Фото: legalposition24.com

Оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем має кілька важливих факторів, які впливають на цей процес. Одним із таких факторів є пенсійний вік подружжя, для догляду за одним із членів якого оформлюється відстрочка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес розпочався після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право оформити відстрочку від мобілізації.

Це право, зокрема, надається тим особам, які здійснюють догляд за близькими родичами, які потребують цього згідно із медичними та іншими приписами.

Пенсійний вік та непрацездатність

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку за батьком, який, з одного боку, має підтверджену інвалідність, а з іншого — одружений, тобто має дружину, такого ж, як і він сам, пенсійного віку.

Юрист Владислав Дерій нагадав, що у такій ситуації важливим є той факт, чи вважається непрацездатною дружина (чоловік) одного із батьків, для догляду за яким оформлюється відстрочка від мобілізації.

"Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є особою з інвалідністю I, II чи III групи. Тобто, виходить, що батько та його дружина (якщо вона досягла пенсійного віку) є непрацездатними та обоє мають право на утримання", — підкреслив Дерій.

Таким чином, навіть наявність у батька військовозобов’язаного дружини, якщо вона є пенсіонеркою, не впливає на можливість оформлення відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити догляд за бабусею без інвалідності.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві умови є важливими для оформлення відстрочки від мобілізації.