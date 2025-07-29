Відстрочка для багатодітного — чи потрібен договір з колишньою дружиною, яка виховує дитину

Батько з дитиною. Фото: freepik.com

Якщо у багатодітного батька хоча б одна дитина народжена поза чинним шлюбом, він матиме проблеми із оформленням відстрочки від мобілізації. Для відстрочки у такій ситуації потрібно укласти договір з матір’ю дитини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Подати в суд на самого себе — навіщо і чи можливо

Багатодітні батьки мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Але не у всіх багатодітних цей процес відбувається у автоматичному режимі.

Так, до юристів звернувся громадянин, який є батьком трьох неповнолітніх дітей. Але найстарша дитина була народжена поза шлюбом, а мати дитини не подавала на аліменти, тож довести факт утримання проблематично.

Договір про проживання дитини вона теж не хоче укладати.

Громадянин поцікавився, чи може він подати сам на себе в суд щодо виплати аліментів, щоб зафіксувати факт утримання дитини.

"Ні, Ви не можете самі на себе подати у суд. Аліменти стягує той із батьків з ким проживає дитина", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Договір все ж потрібен

У такому випадку, наголосив юрист, все ж не обійтися без укладення угоди з матір’ю дитини.

"Вам потрібен договір із колишньою цивільною дружиною", — запевнив Айвазян.

Тільки у такому випадку, зазначив адвокат, можна буде оформити відстрочку від мобілізації як багатодітному батьку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку багатодітного, якщо частина дітей, які перебувають на фактичному утриманні чоловіка, є дітьми дружини від попереднього шлюбу.

Додамо, ми повідомляли про те, чому в "Резерв+" можуть оформити відстрочку не всі багатодітні батьки.