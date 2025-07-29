Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Договор с экс-супругой — можно ли оформить отсрочку без него

Договор с экс-супругой — можно ли оформить отсрочку без него

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:20
Отсрочка для многодетного - нужен ли договор с бывшей женой, воспитывающей ребенка
Отец с ребенком. Фото: freepik.com

Если у многодетного отца хотя бы один ребенок рожден вне действующего брака, он будет иметь проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации. Для отсрочки в такой ситуации нужно заключить договор с матерью ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Подать в суд на самого себя — зачем и возможно ли

Многодетные родители имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Но не у всех многодетных этот процесс происходит в автоматическом режиме.

Так, к юристам обратился гражданин, который является отцом трех несовершеннолетних детей. Но старший ребенок был рожден вне брака, а мать ребенка не подавала на алименты, поэтому доказать факт содержания проблематично.

Договор о проживании ребенка она тоже не хочет заключать.

Гражданин поинтересовался, может ли он подать сам на себя в суд по выплате алиментов, чтобы зафиксировать факт содержания ребенка.

"Нет, Вы не можете сами на себя подать в суд. Алименты взимает тот из родителей с кем проживает ребенок", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Договор все же нужен

В таком случае, отметил юрист, все же не обойтись без заключения соглашения с матерью ребенка.

"Вам нужен договор с бывшей гражданской женой", — заверил Айвазян.

Только в таком случае, отметил адвокат, можно будет оформить отсрочку от мобилизации как многодетному отцу.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку многодетного, если часть детей, находящихся на фактическом содержании мужа, являются детьми жены от предыдущего брака.

Добавим, мы сообщали о том, почему в "Резерв+" могут оформить отсрочку не все многодетные родители.

дети мобилизация договор отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации