Отсрочка для многодетного - нужен ли договор с бывшей женой, воспитывающей ребенка

Отец с ребенком. Фото: freepik.com

Если у многодетного отца хотя бы один ребенок рожден вне действующего брака, он будет иметь проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации. Для отсрочки в такой ситуации нужно заключить договор с матерью ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Но не у всех многодетных этот процесс происходит в автоматическом режиме.

Так, к юристам обратился гражданин, который является отцом трех несовершеннолетних детей. Но старший ребенок был рожден вне брака, а мать ребенка не подавала на алименты, поэтому доказать факт содержания проблематично.

Договор о проживании ребенка она тоже не хочет заключать.

Гражданин поинтересовался, может ли он подать сам на себя в суд по выплате алиментов, чтобы зафиксировать факт содержания ребенка.

"Нет, Вы не можете сами на себя подать в суд. Алименты взимает тот из родителей с кем проживает ребенок", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Договор все же нужен

В таком случае, отметил юрист, все же не обойтись без заключения соглашения с матерью ребенка.

"Вам нужен договор с бывшей гражданской женой", — заверил Айвазян.

Только в таком случае, отметил адвокат, можно будет оформить отсрочку от мобилизации как многодетному отцу.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку многодетного, если часть детей, находящихся на фактическом содержании мужа, являются детьми жены от предыдущего брака.

Добавим, мы сообщали о том, почему в "Резерв+" могут оформить отсрочку не все многодетные родители.