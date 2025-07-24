Відстрочка багатодітному - утримання чужих дітей це відстрочка чи ні

Батьки з дітьми. Фото: Depositphotos

Утримання дітей дружини від попереднього шлюбу може стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації як багатодітного батька (якщо загальна кількість неповнолітніх на утриманні громадянина є не меншою від трьох). Але для цього потрібно іти до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи той, хто утримує чужих дітей, може вважатися багатодітним батьком

Багатодітні батьки — ті, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей — мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він, маючи двох дітей від попереднього шлюбу, живе у шлюбі з жінкою, яка також має двох неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу.

Чоловік поцікавився, чи має він право, фактично утримуючи усіх цих дітей, на відстрочку від мобілізації за пунктом "багатодітний батько".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді громадянину, що можна зробити у такій ситуації.

Де можна довести факт утримання дітей

Юрист підкреслив, теоретично можливість оформити відстрочку існує.

"Право на відстрочку мають чоловіки, на утриманні яких знаходяться троє та більше дітей. Тож, Вам необхідно довести, що біологічний батько дітей їх не утримує", — наголосив Айвазян.

Тож у такому випадку, якщо чоловік фактично утримує чужих дітей, не будучи їх формальним батьком чи усиновлювачем, потрібно йти до суду і доводити там факт неутримання біологічним батьком і, відповідно, утримання цим самим чоловіком, який хоче отримати відстрочку.

Якщо суд визнає факт утримання дітей дружини від першого шлюбу, то в ТЦК повинні оформити такому громадянину відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дає право на відстрочку паспорт багатодітних.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити багатодітному батьку, якщо його незаконно мобілізували.