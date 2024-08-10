Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки - коли це можливо зробити

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: УНІАН

Військовозобов'язані громадяни країни, які мають право на відстрочку від мобілізації, можуть оформити відстрочку до моменту зарахування до складу військової частини і набуття статусу військовослужбовця. У такому статусі отримання відстрочки уже є неможливим.

Про це в коментарі ТСН розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Частина військовозобов’язаних громадян України має право на відстрочку від військової служби в особливий період.

Юристка пояснила, чи має відстрочка якийсь термін, протягом якого громадянину, який хоче використати своє законне право, треба звернутися до територіального центру комплектування із заявою про відстрочку.

Коли закінчується можливість оформлення відстрочки

За словами Марини Бекало, оформити відстрочку військовозобов’язаний має право у будь-який момент.

Головне — встигнути завершити процес до початку виконання військового обов’язку.

Тобто відстрочку можливо оформити до того моменту, коли громадянина відправлять до збірного пункту або зарахують до списків особового складу військової частини. Бо це означатиме, що військовозобов’язаний вже набув статусу військовослужбовця — а в такому статусі оформити відстрочку уже неможливо.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.