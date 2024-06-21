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Документи для відстрочки — чи треба нотаріально завіряти копії

21 червня 2024 17:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Копії документів для відстрочки від мобілізації, як правильно завірити
Робота комісії при територіальному центрі комплектування. Фото: "Новини Pro"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації у особливий період, військовозобов’язаний громадянин має надати у розпорядження комісії при ТЦК відповідний набір документів, зокрема, й копії тих чи інших документів. Нотаріально завіряти їх необов’язково, але тоді треба мати при собі оригінали цих документів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації, повинні передати у розпорядження комісії відповідний набір документів.

Крім того, необхідно надати копії певних особистих документів.

Чи обов’язково завіряти копії документів у нотаріуса

Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, чи треба завіряти ці копії нотаріально, юрист наголосив — існує два варіанти. Можна або завіряти, або надавати звичайні копії.

"Якщо обирати не нотаріально завірені копії, потрібно мати при собі оригінали документів", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати певні документи. Так, для студентів та аспірантів це — довідка про навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток, довідка про зарахування тощо. А для заброньованих працівників — витяг з рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року, який зазвичай надається за місцем роботи.

Також ми повідомляли, що, за роз'ясненням Міноборони, електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. 

мобілізація
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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