Копії документів для відстрочки від мобілізації, як правильно завірити

Документи для відстрочки — чи треба нотаріально завіряти копії
Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації у особливий період, військовозобов’язаний громадянин має надати у розпорядження комісії при ТЦК відповідний набір документів, зокрема, й копії тих чи інших документів. Нотаріально завіряти їх необов’язково, але тоді треба мати при собі оригінали цих документів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документи на комісію щодо відстрочки
Військовозобов’язані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації, повинні передати у розпорядження комісії відповідний набір документів.
Крім того, необхідно надати копії певних особистих документів.
Чи обов’язково завіряти копії документів у нотаріуса
Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, чи треба завіряти ці копії нотаріально, юрист наголосив — існує два варіанти. Можна або завіряти, або надавати звичайні копії.
"Якщо обирати не нотаріально завірені копії, потрібно мати при собі оригінали документів", — підкреслив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, що для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати певні документи. Так, для студентів та аспірантів це — довідка про навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток, довідка про зарахування тощо. А для заброньованих працівників — витяг з рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року, який зазвичай надається за місцем роботи.
Також ми повідомляли, що, за роз'ясненням Міноборони, електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий.
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