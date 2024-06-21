Как правильно заверить копии документов для отсрочки от мобилизации

Работа комиссии при территориальном центре комплектования. Фото: "Новини Pro"

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации в особый период, военнообязанный гражданин должен предоставить в распоряжение комиссии при ТЦК соответствующий набор документов, в том числе и копии тех или иных документов. Нотариально заверять их необязательно, но тогда нужно иметь при себе подлинники этих документов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Документы на комиссию по отсрочке

Военнообязанные граждане, оформляющие отсрочку от мобилизации, должны передать в распоряжение комиссии соответствующий набор документов.

Кроме того, необходимо предоставить копии личных документов.

Обязательно ли заверять копии документов у нотариуса

Отвечая на вопрос военнообязанного, нужно ли заверять эти копии нотариально, юрист подчеркнул, что существует два варианта. Можно заверять или предоставлять обычные копии.

"Если выбирать не нотариально заверенные копии, нужно иметь при себе подлинники документов", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно иметь определенные документы. Так, для студентов и аспирантов это справка об обучении в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении и т.д. А для забронированных работников — выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года, обычно предоставляемого по месту работы.

Также мы сообщали, что, по разъяснению Минобороны, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.