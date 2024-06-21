Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Документы для отсрочки — нужно ли нотариально заверять копии arrow

Документы для отсрочки — нужно ли нотариально заверять копии

21 июня 2024 17:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как правильно заверить копии документов для отсрочки от мобилизации
Работа комиссии при территориальном центре комплектования. Фото: "Новини Pro"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации в особый период, военнообязанный гражданин должен предоставить в распоряжение комиссии при ТЦК соответствующий набор документов, в том числе и копии тех или иных документов. Нотариально заверять их необязательно, но тогда нужно иметь при себе подлинники этих документов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Документы на комиссию по отсрочке

Военнообязанные граждане, оформляющие отсрочку от мобилизации, должны передать в распоряжение комиссии соответствующий набор документов.

Кроме того, необходимо предоставить копии личных документов.

Обязательно ли заверять копии документов у нотариуса

Отвечая на вопрос военнообязанного, нужно ли заверять эти копии нотариально, юрист подчеркнул, что существует два варианта. Можно заверять или предоставлять обычные копии.

"Если выбирать не нотариально заверенные копии, нужно иметь при себе подлинники документов", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно иметь определенные документы. Так, для студентов и аспирантов это справка об обучении в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении и т.д. А для забронированных работников — выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года, обычно предоставляемого по месту работы.

Также мы сообщали, что, по разъяснению Минобороны, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

мобилизация
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту