Звільнення родича зниклого безвісти воїна - документи для звільнення із ЗСУ

Військовослужбовці пишуть рапорти. Фото: "Суспільне"

Якщо військовослужбовець має близького родича, який вважається зниклим безвісти під час війни, він може звільнитися з лав ЗСУ. Для цього потрібно надати документи про факт зникнення безвісти та на підтвердження родинного зв’язку зі зниклим військовим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення із армії родича зниклого воїна

Громадянин, який проходить службу у Збройних силах України, має право на звільнення з армії через певні сімейні обставини.

Зокрема, право на звільнення надається тоді, коли близький родич — чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра — загинув чи зникнув безвісти.

Список потрібних для звільнення документів

Для того, аби оформити звільнення зі Збройних сил після зникнення безвісти близького родича, військовослужбовець має надати копії рапорту, розрахунку вислуги років військової служби тощо.

Крім того, потрібно надати документи про зниклого безвісти члена родини та документ, що підтверджує родинні зв’язки.

Також необхідним є витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка умова є головною для звільнення з лав ЗСУ для догляду за хворим родичем.

Додамо, ми повідомляли, хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз.