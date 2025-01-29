Освобождение родственника пропавшего без вести воина - документы для освобождения из ВСУ

Военнослужащие пишут рапорты. Фото: "Суспільне"

Если военнослужащий имеет близкого родственника, который считается пропавшим без вести во время войны, он может уволиться из рядов ВСУ. Для этого нужно предоставить документы о факте пропажи без вести и в подтверждение родственной связи с пропавшим военным.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение из армии родственника пропавшего воина

Гражданин, который проходит службу в Вооруженных силах Украины, имеет право на увольнение из армии по определенным семейным обстоятельствам.

В частности, право на освобождение предоставляется тогда, когда близкий родственник — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра — погиб или пропал без вести.

Список нужных для освобождения документов

Для того, чтобы оформить увольнение из Вооруженных сил после исчезновения без вести близкого родственника, военнослужащий должен предоставить копии рапорта, расчета выслуги лет военной службы и т.д.

Кроме того, нужно предоставить документы о пропавшем без вести члене семьи и документ, подтверждающий родственные связи.

Также необходима выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Напомним, мы ранее писали о том, какое условие является главным для увольнения из рядов ВСУ для ухода за больным родственником.

Добавим, мы сообщали, кто из военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас.