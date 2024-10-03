ВЛК правила - коли ТЦК відправляє громадянина на дообстеження

Процес проходження ВЛК. Фото: report.if.ua

Обстеження військовозобов’язаного громадянина у ВЛК першого рівня може дати детального результату стану здоров’я цієї особи і придатності до військової служби. Для цього, у трьох випадках, громадянина мають відправити на дообстеження у центральній ВЛК.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

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Військовозобов’язані громадяни в процесі мобілізації проходять військово-лікарські комісії при своїх територіальних центрах комплектування.

Але у деяких випадках громадянина можуть відправити на дообстеження у інстанцію вищого рівня — центральну військово-лікарську комісію.

Роман Сімутін назвав три випадки, коли військовозобов’язаного можуть відправити на ЦВЛК.

Коли громадянина направляють на дообстеження в центральну ВЛК

По-перше, це відбувається у ситуації складних або суперечливих діагнозів, коли їх треба уточнити під час додаткового обстеження профільні фахівці.

По-друге, якщо військовозобов'язаний є тимчасово непридатним до служби, його можуть направити на дообстеження або лікування з подальшим оглядом на ВЛК вищого рівня.

І третій випадок — це коли громадянина через непридатність до військової служби виключили з військового обліку, він все ж має пройти додатковий огляд ЦВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити висновок ВЛК про придатність до служби в армії.

Додамо, що через ЦВЛК військовослужбовець може звільнитися з лав Збройних сил України.