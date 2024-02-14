У поліції розповіли, скільки довідок ВЛК про непридатність до військової служби вже скасували

Військовозобов'язаний українець в ТЦК та СП. Фото: tck.pl.ua

Працівники Національної поліції проводять перевірку довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби. Наразі скасували вже 1 200 таких документів.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції – очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Перевірка довідок ВЛК

"Якщо брати ВЛК, то проводиться колосальна робота по перевірці раніше наданих довідок. Тому що це теж треба перевіряти. Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже найвищому рівні. І вже є навіть напрацювання по скасуванню виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральною ВЛК та ВЛК в регіонах 7,5 тисяч довідок про непридатність залишено в силі, а 1 200 скасовано", — розповів Цуцкірідзе.

За його словами, правоохоронці направили до МСЕК 21 000 медико-експертних справ про встановлення інвалідності. Внаслідок цього 6,3 тисячі з них були визнані сумнівними. Їх направили на ще один розгляд.

Цуцкірідзе зазначив, що у 2023 році Нацполіція оголосила посадовцям ТЦК, ВЛК, МСЕК та їх спільникам 63 підозри.

"До кримінальної відповідальності притягуються, як рядові працівники, які за "послуги" отримували по декілька тисяч доларів, так і керівники цих установ різного рівня (начальники ТЦК, голови ВЛК), які на таких "оборудках" заробляли десятки, а то і сотні тисяч доларів. Наприклад, на Волині слідчі задокументували 11 епізодів трьох учасників ОЗГ, до якої входив член ВЛК при одному з ТЦК області. Вони підробляли документи для незаконного перетину кордону та таким чином "заробили" близько 30 тисяч доларів", — додав він.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний має серйозні проблеми з зубами, то ВЛК зобов'язане це врахувати при ухваленні рішення про його придатність. Людина може мати право на зняття з обліку.

Також після хірургічного втручання та в процесі відновлення військовозобов'язаний має право на відстрочку від мобілізації.