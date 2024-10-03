ВВК правила – когда ТЦК отправляет гражданина на дообследование

Дообследование в центральной ВВК — когда ТЦК может принять такое решение
Обследование военнообязанного гражданина в ВВК первого уровня может дать детальный результат состояния здоровья этого лица и пригодности к военной службе. Для этого в трех случаях гражданина должны отправить на дообследование в центральной ВВК.
Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.
Из ВВК — в ЦВВК
Военнообязанные граждане в процессе мобилизации проходят военно-врачебные комиссии при своих территориальных центрах комплектования.
Но в некоторых случаях гражданина могут отправить на дообследование в инстанцию высшего уровня — центральную военно-врачебную комиссию.
Роман Симутин назвал три случая, когда военнообязанного могут отправить на ЦВВК.
Когда гражданина направляют на дообследование в центральную ВВК
Во-первых, это происходит в ситуации сложных или противоречивых диагнозов, когда их нужно уточнить при дополнительном обследовании профильных специалистов.
Во-вторых, если военнообязанный временно непригоден к службе, его могут направить на дообследование или лечение с последующим осмотром на ВВК высшего уровня.
И третий случай — это когда гражданина из-за непригодности к военной службе исключили из военного учета, он все же должен пройти дополнительный смотр ЦВВК.
Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать заключение ВВК о пригодности к службе в армии.
Добавим, что через ЦВВК военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.
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