Мобілізація в Україні — що робити, якщо доставляють у ТЦК не за місцем обліку

Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаними. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків можуть зупинити на вулиці для перевірки документів, виписати повістку та, за наявності підстав, доставити до територіального центру комплектування.

Але, що робити, якщо громадянина хочуть доставити в ТЦК не за місцем обліку або взагалі у іншій області країни? На це питання відповіла адвокатка з військового та кримінального права Оксана Доготер у коментарі виданню "Телеграф".

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Правозахисниця нагадала, що ще у квітні 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №318, якою надав дозвіл ТЦК та СП вручати повістки незалежно від місця обліку.

Щодо затримання громадянина і доставлення його до ТЦК, то тут військовозобов'язаному важливо знати закони та свої права. Так, якщо людина перебуває на військовому обліку, вчасно оновила дані, має військовий квиток у паперовій або електронній формі, її затримувати не мають право.

"Головне, що має знати такий військовозобов'язаний, що він перебуває на обліку, що в нього все гаразд з документами, він не порушував законодавства, оскільки оновив дані вчасно", — зазначила адвокатка.

Доготер наголосила, якщо вас намагаються затримати за "підставою" відсутності паперового військово-облікового документа, навіть якщо у вас є електронний у системі "Резерв+", то такі дії з боку представників ТЦК є неправомірними.

Адже відповідно до постанови Кабміну №559, а саме пункту 9 цього документу, електронний та паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу.

Водночас якщо ви не маєте військово-облікового документа або не оновлювали дані, або до вас є інші питання щодо військового обліку, вас цілкому можуть затримати та доставити до ТЦК.

Співробітник поліції та ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

Чи можуть мобілізувати чоловіка у іншій області

Адвокатка розповіла, що таке можливо лише за кількох умов:

"Мобілізований він може бути в разі, якщо в нього немає права на відстрочку і лише після підписання в ТЦК заяви про зміну/видачу військово-облікового документа (людину ставлять на облік в іншій області та дають документ про це, — ред.), чи після згоди йти на ВЛК".

Тому, якщо вас все ж затримали та доставили до ТЦК, Оксана Доготер рекомендує уважно читати всі документи, які вам пропонують підписати. Таким чином можна уникнути ризику підписання заяви, наприклад, про видачу військово-облікового документа або на проходження ВЛК.

Раніше ми писали, що робити громадянам, які, попри бронювання від мобілізації або відстрочку, отримали повістку.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК.

Також ми інформували, як військовозобов'язаним чоловікам дізнатись про наявність штрафів від ТЦК.