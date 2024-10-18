Мобилизация в Украине — что делать, если доставляют в ТЦК не по месту учета

Работники ТЦК общаются с военнообязанными. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин могут остановить на улице для проверки документов, выписать повестку и, при наличии оснований, доставить в территориальный центр комплектования.

Но что делать, если гражданина хотят доставить в ТЦК не по месту учета или вообще в другой области страны? На этот вопрос ответила адвокат по военному и уголовному праву Оксана Доготер в комментарии изданию "Телеграф".

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Правозащитница напомнила, что еще в апреле 2023 года Кабинет министров Украины принял постановление №318, которым разрешил ТЦК и СП вручать повестки независимо от места учета.

Что касается задержания гражданина и доставки его в ТЦК, то военнообязанному важно знать законы и свои права. Так, если человек состоит на военном учете, своевременно обновил данные, имеет военный билет в бумажной или электронной форме, его задерживать не имеют права.

"Главное, что должен знать такой военнообязанный, что он состоит на учете, что у него все хорошо с документами, он не нарушал законодательство, поскольку обновил данные вовремя", — отметила адвокат.

Доготер подчеркнула, если вас пытаются задержать по "основанию" отсутствия бумажного военно-учетного документа, даже если у вас есть электронный в системе "Резерв+", то такие действия со стороны представителей ТЦК неправомерны.

Ведь в соответствии с постановлением Кабмина №559, а именно пунктом 9 этого документа, электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу.

В то же время, если вы не имеете военно-учетного документа или не обновляли данные, или к вам есть другие вопросы касательно военного учета, вас вполне могут задержать и доставить в ТЦК.

Сотрудник полиции и ТЦК разговаривают с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube

Могут ли мобилизовать мужчину в другой области

Адвокат рассказала, что такое возможно только при нескольких условиях:

"Мобилизирован он может быть в случае, если у него нет права на отсрочку и только после подписания в ТЦК заявления об изменении/выдаче военно-учетного документа (человека ставят на учет в другой области и дают документ об этом, — ред.), или после согласия идти на ВВК".

Поэтому если вас все же задержали и доставили в ТЦК, Оксана Доготер рекомендует внимательно читать все документы, которые вам предлагают подписать. Таким образом, можно избежать риска подписания заявления, например, о выдаче военно-учетного документа или на прохождение ВВК.

Ранее мы писали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если ТЦК отказываются давать заключение ВВК.

Также мы информировали, как военнообязанным мужчинам узнать о наличии штрафов от ТЦК.