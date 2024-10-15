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ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК — адвокат пояснив, як діяти

15 жовтня 2024 21:44
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо ТЦК не видають висновок медогляду
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: УНІАН
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Кожен військовозобов'язаний громадянин України чоловічої статі має пройти військово-лікарську комісію. Саме вона визначає придатність до військової служби та видає висновок про стан здоров'я особи. Але трапляються випадки, коли ТЦК з різних причин не видають українцям висновки медогляду. 

Що робити у такому випадку, розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". 

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Так, правозахисник підкреслив, що ознайомлення військовослужбовців або військовозобов'язаних із висновками ВЛК є обов'язковим.

Якщо громадянину не надають документ, що засвідчує рішення медкомісії, це можна вважати протиправною бездіяльністю, тобто відмова є незаконною. 

 

Як слід діяти, якщо не надають висновок ВЛК
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Як слід діяти, якщо не надають висновок ВЛК 

Адвокат радить наступні способи розв'язання проблеми:

  • направити запит до штатної ВЛК для з'ясування стану розгляду питання щодо придатності;
  • написати заяву до начальника районного ТЦК для витребування копії висновку ВЛК (у заяві обов'язково вкажіть свої ПІБ, дату проходження ВЛК та прохання надати копію результатів та збережіть копію запиту з відміткою про його прийняття у ТЦК);
  • звернутися до вищого керівництва ТЦК та СП — подати скаргу з детальним обґрунтуванням;
  • подати скаргу до Міністерства оборони України;
  • скористатися послугами адвоката, щоб направити адвокатський запит та отримати копії необхідних документів. 

Слід зауважити, що в останньому випадку, ігнорування адвокатського запиту тягне за собою юридичну відповідальність.

Якщо відповідь на звернення відсутня, такі дії можна оскаржити у вищому органі або через адміністративний суд.

Про що військовозобов'язаному важливо пам'ятати

Який би ви варіант не обрали, обов'язково зберігайте всі документи, пов'язані з цим питанням — запити, відповіді, розписки, адже це буде прямим доказом ваших дій у разі подальшого оскарження.

Раніше ми повідомляли, скільки діє рішення ВЛК під час воєнного стану та коли необхідно проходити повторне медобстеження.

Нагадаємо, ми писали, як під час ВЛК довести наявність хвороб.

Також ми інформували, коли ВЛК може відправити на дообстеження військовозобов'язаного чоловіка. 

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані медогляд

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