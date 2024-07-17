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Дострокове звільнення контрактників — коли це можливо

17 липня 2024 15:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення з контрактної служби під час війни, особливості
Українські військовослужбовці. Фото: t.me/azov_media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські громадяни, які проходять контрактну службу у Збройних силах України, можуть достроково розірвати угоду і звільнитися до завершення терміну дії контракту. Для цього вони повинні мати певні причини, зокрема сімейні.

Про це йдеться у матеріалі від "Новини.Pro".

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В нинішніх умовах українські громадяни можуть потрапити до Збройних сил України двома шляхами — це призов або контрактна військова служба.

Служба за контрактом має низку переваг — зокрема, можливість вибрати місце служби та висока зарплата.

Чи можуть контрактники звільнитися достроково

Крім того, контрактники можуть раніше звільнитися з військової служби.

Якщо такий військовий має відповідні обставини (зокрема, сімейні) — то він має право розірвати контракт достроково.

Нагадаємо, що українці, які мають бажання, можуть піти на службу до ЗСУ добровільно. Теоретично такі люди мають підписати контракт, але в нинішніх умовах, скоріш за все, добровольців мобілізують чи відправлять до територіальної оборони.

Додамо, ми писали, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати 2024 року. 

ЗСУ мобілізація війна в Україні контракт військовослужбовці

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