Увольнение с контрактной службы во время войны, особенности

Украинские военнослужащие. Фото: t.me/azov_media

Украинские граждане, проходящие контрактную службу в Вооруженных силах Украины, могут досрочно расторгнуть соглашение и уволиться до истечения срока действия контракта. Для этого они должны иметь некоторые причины, в частности семейные.

Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".

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В нынешних условиях украинские граждане могут попасть в Вооруженные силы Украины двумя путями — это призыв или контрактная военная служба.

У службы по контракту есть ряд преимуществ — в частности, возможность выбрать место службы и высокая зарплата.

Могут ли контрактники уволиться досрочно

Кроме того, контрактники могут раньше уволиться с военной службы.

Если такой военный имеет соответствующие обстоятельства (в частности, семейные), то он имеет право расторгнуть контракт досрочно.

Напомним, что желающие украинцы могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.

Добавим, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.