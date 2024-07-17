Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Досрочное увольнение контрактников — когда это возможно arrow

Досрочное увольнение контрактников — когда это возможно

17 июля 2024 15:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение с контрактной службы во время войны, особенности
Украинские военнослужащие. Фото: t.me/azov_media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские граждане, проходящие контрактную службу в Вооруженных силах Украины, могут досрочно расторгнуть соглашение и уволиться до истечения срока действия контракта. Для этого они должны иметь некоторые причины, в частности семейные.

Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".

Читайте также:

Две формы службы в ВСУ

В нынешних условиях украинские граждане могут попасть в Вооруженные силы Украины двумя путями — это призыв или контрактная военная служба.

У службы по контракту есть ряд преимуществ — в частности, возможность выбрать место службы и высокая зарплата.

Могут ли контрактники уволиться досрочно

Кроме того, контрактники могут раньше уволиться с военной службы.

Если такой военный имеет соответствующие обстоятельства (в частности, семейные), то он имеет право расторгнуть контракт досрочно.

Напомним, что желающие украинцы могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.

Добавим, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.

ВСУ мобилизация война в Украине контракт военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца