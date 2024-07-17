Увольнение с контрактной службы во время войны, особенности

Досрочное увольнение контрактников — когда это возможно
Украинские граждане, проходящие контрактную службу в Вооруженных силах Украины, могут досрочно расторгнуть соглашение и уволиться до истечения срока действия контракта. Для этого они должны иметь некоторые причины, в частности семейные.
Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".
Две формы службы в ВСУ
В нынешних условиях украинские граждане могут попасть в Вооруженные силы Украины двумя путями — это призыв или контрактная военная служба.
У службы по контракту есть ряд преимуществ — в частности, возможность выбрать место службы и высокая зарплата.
Могут ли контрактники уволиться досрочно
Кроме того, контрактники могут раньше уволиться с военной службы.
Если такой военный имеет соответствующие обстоятельства (в частности, семейные), то он имеет право расторгнуть контракт досрочно.
Напомним, что желающие украинцы могут пойти на службу в ВСУ добровольно. Теоретически такие люди должны подписать контракт, но в нынешних условиях, скорее всего, добровольцев мобилизуют или отправят в территориальную оборону.
Добавим, мы писали, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в 2024 году.
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