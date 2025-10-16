Відео
Україна
Довідка про пройдену ВЛК — де і як її отримати

Довідка про пройдену ВЛК — де і як її отримати

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:53
Військово-лікарська комісія - довідка про пройдену ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, йому повинні були видати довідку про пройдену ВЛК. Якщо ж цього не сталося, треба подати запит на отримання такої довідки на ім’я голови комісії.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Навіщо потрібна довідка про проходження ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів мобілізації та військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили в розшук нібито як за непройдену ВЛК, хоча він пройшов комісію 2024 року.

Чоловік поцікавився, де і як він може отримати довідку про проходження військово-лікарської комісії.

"Вам повинні були надати екземпляр довідки ВЛК", — пояснив громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Як отримати довідку про пройдену комісію

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як отримати цю довідку.

"Вам потрібно підготувати та подати голові військово-лікарської комісії заяву про надання копії довідки про проходження ВЛК", — підкреслив Дерій.

Юрист Андрій Брильов конкретизував процес надання заяви і отримання довідки.

"Письмовий запит на отримання копії довідки раджу подати через приймальню головного лікаря ВЛК. До нього треба додати копії документів, інших матеріалів (наприклад, скринів с Helsi). На другому примірнику вам повинні поставити відмітку про отримання", — пояснив Брильов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

лікарі ВЛК військовозобов'язані довідка комісія
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
