Військово-лікарська комісія - довідка про пройдену ВЛК

Довідка про пройдену ВЛК — де і як її отримати
Якщо військовозобов’язаний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, йому повинні були видати довідку про пройдену ВЛК. Якщо ж цього не сталося, треба подати запит на отримання такої довідки на ім’я голови комісії.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Навіщо потрібна довідка про проходження ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів мобілізації та військового обліку.
До юристів звернувся громадянин, якого оголосили в розшук нібито як за непройдену ВЛК, хоча він пройшов комісію 2024 року.
Чоловік поцікавився, де і як він може отримати довідку про проходження військово-лікарської комісії.
"Вам повинні були надати екземпляр довідки ВЛК", — пояснив громадянину адвокат Андрій Карпенко.
Як отримати довідку про пройдену комісію
Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як отримати цю довідку.
"Вам потрібно підготувати та подати голові військово-лікарської комісії заяву про надання копії довідки про проходження ВЛК", — підкреслив Дерій.
Юрист Андрій Брильов конкретизував процес надання заяви і отримання довідки.
"Письмовий запит на отримання копії довідки раджу подати через приймальню головного лікаря ВЛК. До нього треба додати копії документів, інших матеріалів (наприклад, скринів с Helsi). На другому примірнику вам повинні поставити відмітку про отримання", — пояснив Брильов.
