Военно-врачебная комиссия - справка о пройденной ВВК

Если военнообязанный гражданин прошел военно-врачебную комиссию, ему должны были выдать справку о пройденной ВВК. Если же этого не произошло, надо подать запрос на получение такой справки на имя председателя комиссии.

Зачем нужна справка о прохождении ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов мобилизации и воинского учета.

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск якобы как за непройденную ВВК, хотя он прошел комиссию в 2024 году.

Мужчина поинтересовался, где и как он может получить справку о прохождении военно-врачебной комиссии.

"Вам должны были предоставить экземпляр справки ВВК", — пояснил гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Как получить справку о пройденной комиссии

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как получить эту справку.

"Вам нужно подготовить и подать председателю военно-врачебной комиссии заявление о предоставлении копии справки о прохождении ВВК", — подчеркнул Дерий.

Юрист Андрей Брылев конкретизировал процесс подачи заявления и получения справки.

"Письменный запрос на получение копии справки советую подать через приемную главного врача ВВК. К нему надо приложить копии документов, других материалов (например, скринов с Helsi). На втором экземпляре вам должны поставить отметку о получении", — пояснил Брылев.

