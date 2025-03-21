ВЛК в Україні — хто може обирати місце проходження медогляду та як це зробити

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.

Хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, за її словами, відтепер обрати місце проходження ВЛК можуть українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України. Така можливість з'явилася після оновлення мобільного застосунку "Резерв+".

Якщо раніше медичний огляд був прив'язаний до місця обліку, то зараз контрактники матимуть можливість обрати одну з трьох локацій:

за місцем обліку — як і раніше;

за місцем проживання — для зручності тих, хто мешкає в іншому регіоні;

на базі майбутньої військової частини — для тих, хто вже визначився з місцем служби.

Чоловік відкрив застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Катерина Черногоренко додала, що нововведення допоможе заощадити час та зробити процес проходження ВЛК більш доступним для всіх охочих долучитися до Сил оборони.

"Продовжуємо розвивати реформу ВЛК та робимо шлях до служби в Силах оборони більш зручним та доступним для всіх, хто готовий долучитися", — наголосила заступниця міністра оборони.

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