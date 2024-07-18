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Разрешение ТЦК для трудоустройства в школу — нужен ли этот документ

18 июля 2024 15:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нужны ли документы из ТЦК для трудоустройства в образовательные учреждения
В территориальном центре комплектования. Фото: DDK dn ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В особый период военнообязанные граждане, устраиваясь на работу, должны предоставить военно-учетные документы. Вместе с тем разрешение от ТЦК на трудоустройство не требуется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время особого периода, связанного с военным положением и общей мобилизацией, для трудоустройства военнообязанным необходимо иметь актуальные военно-учетные документы.

Это, в частности, касается трудоустройства в учебные заведения, работа в которых гарантирует отсрочку от мобилизации.

Нужно ли разрешение от ТЦК

Впрочем, процесс трудоустройства в школы часто сопровождается разными слухами — в частности, о том, что на это требуется разрешение от территориального центра комплектования.

"Все, что вам нужно для принятия на работу, — это военно-учетный документ. До разрешения от ТЦК, чтобы быть принятым на работу, мы еще не дошли", — рассказал о документах, которые нужны военнообязанным, Юрий Айвазян.

Напомним, что при оформлении на предприятиях военнообязанных граждан теоретически можно использовать электронные военно-учетные документы нового работника. Но на практике лучше оформлять таких работников со стандартными бумажными документами.

Добавим, что военнообязанным устроиться на работу и поступить на обучение теперь можно только при наличии военно-учетного документа.

Исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

школы работа мобилизация военный билет ТЦК и СП

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