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Дружина в ЗСУ, а чоловік із дитиною — чи дадуть відстрочку від служби

21 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В яких випадках дають відстрочку від служби, якщо дружина служить в ЗСУ
Офіс ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація й у громадян багато питань щодо можливості отримати відстрочку. І якщо з отриманням відстрочки через бронювання чи навчання все зрозуміло, то щодо через службу в ЗСУ, наприклад, дружини, все ще є питання.  

Тут є важливі нюанси, з якими журналістів РБК ознайомила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Чи мають право на відстрочку близькі родичі бійців ЗСУ

За словами юриста, така відстрочка надається, тільки коли йде мова про близьких родичів, які загинули під час виконання військових обов'язків, або які під час війни зникли безвісті.

Просто служба в ЗСУ одного з родичів не є підставою для отримання відстрочки. Тобто мобілізувати можуть, наприклад, рідного брата, двох синів.

"Насправді це дуже поширена практика, і така мобілізація активно триває", — зазначила Аніщенко.

Чи дають відстрочку, якщо дружина служить в ЗСУ

З іншого боку, якщо у родині є неповнолітня дитина, а дружина при цьому вже служить в лавах ЗСУ, то її чоловік може отримати відстрочку. Такий чоловік також має право бути звільненим з лав ЗСУ.

В нашому нинішньому законодавстві немає окремо гендерних військових законів, тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку. Але за умови, якщо вона служить саме в Збройних Силах України, а не у поліції чи ДСНС.

"Спілкуючись з клієнтами, бачу не поодинокі випадки, коли родина приймає рішення, спираючись саме на такі обставини: дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль"", — каже юрист.

За її слова, такий спосіб цілком законним і не вважається ухилянням від мобілізації.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації у вересні.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть отримати відстрочку аспіранти, які навчаються у закордонному виші. 

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

ЗСУ військовий призов мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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