В яких випадках дають відстрочку від служби, якщо дружина служить в ЗСУ

Офіс ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація й у громадян багато питань щодо можливості отримати відстрочку. І якщо з отриманням відстрочки через бронювання чи навчання все зрозуміло, то щодо через службу в ЗСУ, наприклад, дружини, все ще є питання.

Тут є важливі нюанси, з якими журналістів РБК ознайомила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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За словами юриста, така відстрочка надається, тільки коли йде мова про близьких родичів, які загинули під час виконання військових обов'язків, або які під час війни зникли безвісті.

Просто служба в ЗСУ одного з родичів не є підставою для отримання відстрочки. Тобто мобілізувати можуть, наприклад, рідного брата, двох синів.

"Насправді це дуже поширена практика, і така мобілізація активно триває", — зазначила Аніщенко.

Чи дають відстрочку, якщо дружина служить в ЗСУ

З іншого боку, якщо у родині є неповнолітня дитина, а дружина при цьому вже служить в лавах ЗСУ, то її чоловік може отримати відстрочку. Такий чоловік також має право бути звільненим з лав ЗСУ.

В нашому нинішньому законодавстві немає окремо гендерних військових законів, тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку. Але за умови, якщо вона служить саме в Збройних Силах України, а не у поліції чи ДСНС.

"Спілкуючись з клієнтами, бачу не поодинокі випадки, коли родина приймає рішення, спираючись саме на такі обставини: дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль"", — каже юрист.

За її слова, такий спосіб цілком законним і не вважається ухилянням від мобілізації.

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