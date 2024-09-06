Відстрочка для аспірантів - відстрочка студенту іноземного вишу - оформлення відстрочки з-за кордону

Українські аспіранти. Фото: ЛНТУ

Українські аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану. А от у тих українських громадян, які навчаються в аспірантурах закордонних вищих навчальних закладів, головною проблемою є довідка від ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В Україні триває процес загальної мобілізації, під яку підпадають усі військовозобов’язані громадяни нашої країни.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати українські студенти — зокрема, ті, хто навчаються в аспірантурі (якщо вони дотримуються принципу послідовності здобутої освіти).

Головна проблема аспірантів закордонних вишів

Та є українські аспіранти, які навчаються у закордонних вищих навчальних закладах. Сергій Богун пояснив такому громадянину, у чому головна проблема в отриманні відстрочки.

"Для оформлення відстрочки Вам необхідна довідка з ЄДЕБО. Якщо її нададуть — Ви маєте право на відстрочку", — підкреслив юрист.