Відстрочка для аспірантів - відстрочка студенту іноземного вишу - оформлення відстрочки з-за кордону

Аспірантура у закордонному виші — чи можна отримати відстрочку
Українські аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану. А от у тих українських громадян, які навчаються в аспірантурах закордонних вищих навчальних закладів, головною проблемою є довідка від ЄДЕБО.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Відстрочка для аспірантів
В Україні триває процес загальної мобілізації, під яку підпадають усі військовозобов’язані громадяни нашої країни.
Відстрочку від мобілізації можуть отримати українські студенти — зокрема, ті, хто навчаються в аспірантурі (якщо вони дотримуються принципу послідовності здобутої освіти).
Головна проблема аспірантів закордонних вишів
Та є українські аспіранти, які навчаються у закордонних вищих навчальних закладах. Сергій Богун пояснив такому громадянину, у чому головна проблема в отриманні відстрочки.
"Для оформлення відстрочки Вам необхідна довідка з ЄДЕБО. Якщо її нададуть — Ви маєте право на відстрочку", — підкреслив юрист.
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