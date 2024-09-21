В каких случаях дают отсрочку от службы, если жена служит в ВСУ

Офис ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине идет мобилизация и у граждан много вопросов о возможности получить отсрочку. И если с получением отсрочки через бронирование или обучение все понятно, то относительно службы в ВСУ, например, жены, все еще есть вопросы.

Здесь есть важные нюансы, с которыми журналистам РБК ознакомила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Имеют ли право на отсрочку близкие родственники бойцов ВСУ

По словам юриста, такая отсрочка предоставляется, только когда речь идет о близких родственниках, погибших во время исполнения военных обязанностей, или пропавших без вести во время войны.

Просто служба в ВСУ одного из родственников не является основанием для получения отсрочки. То есть мобилизовать могут, например, родного брата или двух сыновей.

"На самом деле это очень распространенная практика, и такая мобилизация активно продолжается", — отметила Анищенко.

Дают ли отсрочку, если жена служит в ВСУ

С другой стороны, если в семье есть несовершеннолетний ребенок, а жена уже служит в рядах ВСУ, то ее муж может получить отсрочку. Такой мужчина также имеет право быть уволен из рядов ВСУ.

В нашем нынешнем законодательстве нет отдельно гендерных военных законов, поэтому, если служит жена, то муж имеет право на отсрочку. Но при условии, что она служит именно в Вооруженных Силах Украины, а не в полиции или ГСЧС.

"Общаясь с клиентами, вижу не единичные случаи, когда семья принимает решение, опираясь именно на такие обстоятельства: жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить" ноль"", — говорит юрист.

По ее словам, такой способ вполне законен и не считается уклонением от мобилизации.

Раньше мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации в сентябре.

Напомним, мы рассказывали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.