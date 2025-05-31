Звільнення із ЗСУ - звільнення для догляду за дружиною з інвалідністю

Чоловік з дружиною, що має інвалідність. Фото: prikhodko.com.ua

Якщо у військовослужбовця ЗСУ є дружина із першою групою інвалідності, він має право звільнитися з військової служби. Але для цього потрібно отримати відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юристка Олена Дудченко.

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Звільнення із ЗСУ для догляду за дружиною

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він звільнитися зі Збройних сил України, якщо має дружину, у якої документально засвідчена 1 група інвалідності.

Юристка Олена Дудченко зазначила у відповіді, що таке право у військового є, але для цього потрібно отримати відповідні документи.

"Для звільнення з військової служби Вам потрібно звернутися до управління соціального захисту населення з заявою про складання акту, про встановлення факту здійснення Вами військовозобов'язаним постійного догляду за дружиною, яка має інвалідність 1 групи та потрібує стороннього догляду", — наголосила юристка.

Заява до управління соцзахисту — які дані мають бути вказані

Дудченко пояснила, які саме дані потрібно вказати у заяві.

"В заяві потрібно вказати Ваше прізвище, ім'я, по батькові, де Ви зареєстровані, та фактично проживаєте, паспортні дані. Також треба вказати прізвище, ім'я по батькові Вашої дружини, де вона зареєстрована, та фактично проживає, паспортні данні, яка у неї група інвалідності, те, що вона потребує постійного догляду", — підкреслила юристка.

Олена Дудченко додала, що потрібно вказати також ступінь спорідненості (який підтверджує свідоцтво про шлюб).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини звільнення із ЗСУ є чинними в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть звільнені з армії виїжджати за кордон.