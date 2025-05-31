Увольнение из ВСУ - увольнение по уходу за женой с инвалидностью

Муж с женой, имеющей инвалидность. Фото: prikhodko.com.ua

Если у военнослужащего ВСУ есть жена с первой группой инвалидности, он имеет право уволиться с военной службы. Но для этого нужно получить соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Елена Дудченко.

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Увольнение из ВСУ для ухода за женой

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он уволиться из Вооруженных сил Украины, если имеет жену, у которой документально заверенная 1 группа инвалидности.

Юрист Елена Дудченко отметила в ответе, что такое право у военного есть, но для этого нужно получить соответствующие документы.

"Для увольнения с военной службы Вам нужно обратиться в управление социальной защиты населения с заявлением о составлении акта об установлении факта осуществления Вами военнообязанным постоянного ухода за женой, которая имеет инвалидность 1 группы и нуждается в постороннем уходе", — отметила юрист.

Заявление в управление соцзащиты — какие данные должны быть указаны

Дудченко объяснила, какие именно данные нужно указать в заявлении.

"В заявлении нужно указать Вашу фамилию, имя, отчество, где Вы зарегистрированы, и фактически проживаете, паспортные данные. Также надо указать фамилию, имя отчество Вашей жены, где она зарегистрирована, и фактически проживает, паспортные данные, какая у нее группа инвалидности, то, что она нуждается в постоянном уходе", — подчеркнула юрист.

Елена Дудченко добавила, что нужно указать также степень родства (который подтверждает свидетельство о браке).

Напомним, мы ранее писали о том, какие причины увольнения из ВСУ являются действующими в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли уволенные из армии выезжать за границу.