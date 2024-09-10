Позбавлення батьківських прав - мобілізація до суду про позбавлення прав - чи можуть мобілізувати чоловіка

Батько з неповнолітньою дитиною. Фото: eva.ua

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку від мобілізації. Але до завершення судового розгляду позову про позбавлення матері дитини, яка виїхала за кордон, батьківських прав такого громадянина можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Попри продовження загальної мобілізації, частина військовозобов’язаних громадян може отримати відстрочку від призову.

Зокрема, йдеться про чоловіків, що мають неповнолітніх дітей, матері яких позбавлені батьківських прав.

Мобілізація під час судового провадження

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що суд визнав необхідним проживання дитини з ним, тоді як мати дитини виїхала за кордон і не платить аліменти.

Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час процесу позбавлення матері дитини батьківських прав.

"На жаль, можуть мобілізувати, допоки не буде рішення суду про позбавлення матері батьківських прав", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.