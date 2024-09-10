Лишение родительских прав – мобилизация до суда о лишении прав – могут ли мобилизовать мужчину

Жена за границей и не платит алименты на ребенка — могут ли мобилизовать мужчину
Мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Но до завершения судебного разбирательства иска о лишении матери ребенка, выехавшей за границу, родительских прав такого гражданина могут мобилизовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для родителей-одиночек
Несмотря на продолжение всеобщей мобилизации, часть военнообязанных граждан может получить отсрочку от призыва.
В частности, речь идет о мужчинах, имеющих несовершеннолетних детей, матери которых лишены родительских прав.
Мобилизация во время судебного разбирательства
К юристам обратился гражданин, пояснивший, что суд признал необходимым проживание ребенка с ним, в то время как мать ребенка уехала за границу и не платит алименты.
Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать в процессе лишения матери ребенка родительских прав.
"К сожалению, могут мобилизовать, пока не будет решения суда о лишении матери родительских прав", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Читайте Новини.LIVE!