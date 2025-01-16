ДСНС спростувала чутки про мобілізацію 50% особового складу

Працівник ДСНС. Фото: ДСНС України

У соцмережах ширилась інформація, що в Україні планують мобілізувати 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. У ДСНС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності і назвали кількість працівників, які заброньовані від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій офіційно заявила, що чутки про мобілізацію половини її співробітників не відповідають дійсності.

В ДСНС додали, що 90% особового складу вже заброньовано, а працівники оперативних підрозділів, таких як пожежники, сапери, рятувальники, хіміки та інженери були заброньовані у повному складі.

Повідомлення ДСНС України. Фото: скриншот

"Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто — ціною власного здоровʼя та життя. Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловився щодо ідеї мобілізації 18-річних громадян.

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