ГСЧС опровергла слухи о мобилизации 50% личного состава

ГСЧС опровергла слухи о мобилизации половины сотрудников
В соцсетях распространялась информация, что в Украине планируют мобилизовать 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС заявили, что эта информация не соответствует действительности и назвали количество работников, которые забронированы от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Мобилизация работников ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально заявила, что слухи о мобилизации половины ее сотрудников не соответствуют действительности.
В ГСЧС добавили, что 90% личного состава уже забронировано, а работники оперативных подразделений, таких как пожарные, саперы, спасатели, химики и инженеры были забронированы в полном составе.
"Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто — ценой собственного здоровья и жизни. Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался относительно идеи мобилизации 18-летних граждан.
Также в ТЦК ответили, чем занимаются в армии мужчины старше 50 лет.
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