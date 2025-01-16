ГСЧС опровергла слухи о мобилизации 50% личного состава

Работник ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

В соцсетях распространялась информация, что в Украине планируют мобилизовать 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС заявили, что эта информация не соответствует действительности и назвали количество работников, которые забронированы от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям официально заявила, что слухи о мобилизации половины ее сотрудников не соответствуют действительности.

В ГСЧС добавили, что 90% личного состава уже забронировано, а работники оперативных подразделений, таких как пожарные, саперы, спасатели, химики и инженеры были забронированы в полном составе.

Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

"Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто — ценой собственного здоровья и жизни. Еще раз просим пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно Владимир Зеленский высказался относительно идеи мобилизации 18-летних граждан.

Также в ТЦК ответили, чем занимаются в армии мужчины старше 50 лет.